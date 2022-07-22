 

Протестующие в Англии перекрыли автостраду из-за роста цен на топливо

22.07.2022, 23:31, Разное
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Протестующие против роста цен на топливо в Англии перекрыли автостраду M5. Это помешало отдыхающим добраться до места летнего отдыха. Она закончилась в полдень, пишет газета Guardian.
“В пятницу утром колонна двигалась со скоростью 30 миль в час (48 км в час – ред. В сообщении говорится, что колонна двигалась по шоссе М5 в трех направлениях, на север и юг в Сомерсете и в районе Бристоля, поскольку десятки тысяч людей ехали в Девон и Корнуолл на летние каникулы.

По сообщениям, протестующие также заблокировали автозаправочную станцию в Бриджуотере (графство Сомерсет), закрыв доступ работникам службы жизнеобеспечения и машинам скорой помощи.

К полудню протест на трассе М5 закончился.

Следует отметить, что полиция в Сомерсете и Эйвоне не применяла чрезмерную силу против протестующих, несмотря на аналогичные демонстрации, которые прошли в июле. Министерство внутренних дел намеревалось использовать свои новые, более жесткие полицейские полномочия для прекращения протестов.



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