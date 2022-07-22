Эксперт: Прекращение контейнерных перевозок через Роттердам не окажет существенного влияния

Прекращение контейнерных перевозок из Роттердама (крупнейшего порта Европы) не окажет существенного влияния на российский транзит. Такое мнение высказал ТАСС генеральный секретарь Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам (МКСТ) Геннадий Бессенов.

“Я не думаю, что что-то изменится. В настоящее время транзит из Евросоюза проходит через Белоруссию и Польшу”. Он сказал, что, по его мнению, никаких существенных изменений в общей картине не произойдет.

Бессонов заявил, что порт Мукран является наиболее привлекательным для России, поскольку он может принимать грузы из Калининграда.

Эксперт заявил, что порт Мукран является “самым важным для нас”, так как именно в нем был создан паром на Санкт-Петербург и Калининград.

Бессонов также заявил, что объем российских поставок через Роттердам невелик. Бессонов добавил, что РФ взаимодействовала с компанией Maersk через порт Роттердама.

Крупнейшие контейнерные линии, такие как Maersk и MSC, CGM, Hapag-Lloyd, рассказали о приостановке российских перевозок в марте. По данным Ritsaus Bureau, в мае 2022 года убытки датской транспортной компании Maersk составили более 5 миллиардов крон (примерно 700 миллионов долларов) из-за выхода России.

Роттердамский порт объявил об отмене контейнерных перевозок из РФ и в Россию 22 июля. Контейнерные перевозки не могут быть осуществлены в условиях санкций против РФ и неопределенности. По данным администрации порта, в июне 13% грузооборота порта пришлось на Россию. Это 62 млн тонн из почти 470 млн тонн общего грузооборота.