 

Чжао Лицзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая, высказался по поводу военных расходов США

22.07.2022, 16:25, Разное
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Чжао Лицзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая, высказался по поводу военных расходов США.
В Твиттере он опубликовал диаграмму, сравнивающую военные расходы десяти стран. США занимают первое место с более чем 800 миллиардами долларов.

“Кто является реальной угрозой?” – сказал китайский дипломат в своем посте.

Цинь Ган, посол Китая в США, ранее заявил, что Китай не хочет войны с Америкой из-за Тайваня. Он призвал Вашингтон придерживаться политики “одного Китая”.



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