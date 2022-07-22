Чжао Лицзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая, высказался по поводу военных расходов США

Чжао Лицзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая, высказался по поводу военных расходов США.

В Твиттере он опубликовал диаграмму, сравнивающую военные расходы десяти стран. США занимают первое место с более чем 800 миллиардами долларов.

“Кто является реальной угрозой?” – сказал китайский дипломат в своем посте.

Цинь Ган, посол Китая в США, ранее заявил, что Китай не хочет войны с Америкой из-за Тайваня. Он призвал Вашингтон придерживаться политики “одного Китая”.