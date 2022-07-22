 

Набиуллина: Параллельный импорт в Россию окажет дезинфляционное воздействие

22.07.2022, 16:25, Разное
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Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что параллельный импорт из РФ окажет дезинфляционное воздействие, так как предложение на рынке будет расти.
Это заявление Набиуллина сделала во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Центрального банка. Ее слова цитирует РИА Новости.

Она заявила, что параллельный импорт окажет дезинфляционное воздействие, поскольку предложение товаров на российском рынке вырастет.

Глава Центробанка заявила, что российский импорт начал восстанавливаться благодаря потребительскому сегменту.



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