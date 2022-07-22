 

В Минобрнауки разрешили российским вузам выдавать МВА-дипломы

22.07.2022, 15:32, Разное
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Министерство образования и науки опубликовало постановление, которым отечественным вузам разрешается выдавать дипломы магистров делового администрирования (МВА) международного образца. Таким образом в ведомстве рассчитывают нивелировать последствия для россиян, которые не смогли завершить своё обучение в зарубежных учреждениях.

Замминистра образования Валентин Прохоров в интервью РБК назвал этот шаг «достойным ответом на недобросовестные действия партнёров».

Мы просто не можем оставить в беде наших сограждан, заплативших за обучение огромные суммы и в итоге отчисленных по политическим мотивам. Несмотря на выход России из Болонского процесса, дипломы МВА до сих пор востребованы у работодателей и мы хотим, чтобы отечественные вузы в перспективе выдавали их даже в большем количестве, чем зарубежные.

Помимо отечественных МВА-дипломов, постановление допускает выдачу в России документов от имени иностранных вузов. Такие дипломы будут считаться действительными при условии, если их выдаёт учреждение, признанное «отечественным эквивалентом конкретного зарубежного учебного заведения».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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