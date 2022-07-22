 

Тело увезли в неизвестном направлении: что известно о состоянии переломанной Чуриковой

22.07.2022, 15:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В СМИ распространилась информация о том, что всенародно любимая артистка чуть ли не вся переломана – после падения она якобы получила травмы ребер, грудины и подвздошной кости, в результате чего даже попала в реанимацию Боткинской больницы. Директор “Ленкома” Марка Варшавер изначально заявил, что это ложь. Однако тревожные слухи продолжали распространяться, поэтому правда случившееся с Инной Чуриковой или фейк – до конца понять было сложно.

Теперь же появились некие подробности, которые могут хотя бы частично пролить свет на состояние пожилой актрисы. Телеграм-канал Mash опубликовал кадры, на которых Инна Чурикова запечатлена на каталке в медучреждении. 78-летнюю артистку со всеми предосторожностями вывезли из Боткинской больницы и поместили в реанимобиль.

Тело артистки на каталке было надежно прикрыто пледом по грудь, голову прикрывала кепка, а глаза – темные очки. Рассмотреть наличие или отсутсвие каких-либо травм на теле оказалось невозможно. Реанимобиль увез пациентку в неизвестном направлении.

Впрочем, сама актриса, судя по видео, была в сознании и даже полусидела на каталке, что вряд ли было бы возможно при множественных переломах. Вполне вероятно, что Инне Чуриковой уже стало лучше и прямо на скорой ее отправили домой. Однако официальных комментариев о случившемся от самой звезды или ее родных пока не поступало.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10.20 / Жуткие события в особняке Саммервинд

12.10.20 / Загадочная связь между трагическим крушением авиалайнера и аномалиями в доме

31.01.22 / В день рождения мамы Кейт Миддлтон в сети появилось детское фото будущей герцогини Кембриджской

01.02.22 / Пашинян заявил, что не подписывал указ о вводе войск ОДКБ в Казахстан

27.08.21 / Диана Вишнева поделилась неизвестным фото со своей свадьбы

24.12.21 / Мнение: Применение мультидоменной интеграции в операции “Непоколебимая решимость”

22.11.21 / По итогам Всероссийской переписи обнаружено 800 тысяч кубаноидов

01.07.22 / “Что ты несешь, овца?!” – нелепая Чурикова получила по губам

23.04.22 / Ученые смогли найти некачественное вино при помощи инфракрасного излучения

06.01.22 / Мнение: Вмешательства США в смену власти, исключение Прибалтики из НАТО и «последний шанс на примирение»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика