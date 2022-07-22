Тело увезли в неизвестном направлении: что известно о состоянии переломанной Чуриковой

В СМИ распространилась информация о том, что всенародно любимая артистка чуть ли не вся переломана – после падения она якобы получила травмы ребер, грудины и подвздошной кости, в результате чего даже попала в реанимацию Боткинской больницы. Директор “Ленкома” Марка Варшавер изначально заявил, что это ложь. Однако тревожные слухи продолжали распространяться, поэтому правда случившееся с Инной Чуриковой или фейк – до конца понять было сложно.

Теперь же появились некие подробности, которые могут хотя бы частично пролить свет на состояние пожилой актрисы. Телеграм-канал Mash опубликовал кадры, на которых Инна Чурикова запечатлена на каталке в медучреждении. 78-летнюю артистку со всеми предосторожностями вывезли из Боткинской больницы и поместили в реанимобиль.

Тело артистки на каталке было надежно прикрыто пледом по грудь, голову прикрывала кепка, а глаза – темные очки. Рассмотреть наличие или отсутсвие каких-либо травм на теле оказалось невозможно. Реанимобиль увез пациентку в неизвестном направлении.

Впрочем, сама актриса, судя по видео, была в сознании и даже полусидела на каталке, что вряд ли было бы возможно при множественных переломах. Вполне вероятно, что Инне Чуриковой уже стало лучше и прямо на скорой ее отправили домой. Однако официальных комментариев о случившемся от самой звезды или ее родных пока не поступало.