Экс-режиссёр шоу «Форт Боярд» осуждён за домогательства к карликам

Суд Каркасона (Франция) признал виновным бывшего режиссёра-постановщика телешоу «Форт Боярд» Жана Люсьена в развратном поведении в отношении карликов, в том числе бессменного ведущего шоу по имени

Паспарту. Жертвы насилия 15 лет молчали, чтобы не стать объектом насмешек.

В суде было доказано 11 эпизодов, когда

режиссёр делал актёрам неприличные предложения. В частности, он предлагал им

пройти между его широко расставленных ног, как под аркой, часто брал их на

руки, предлагал им леденцы и делал неприличные намёки. Жан Люсьен объяснял это

необходимостью изобретать новые конкурсы, однако судья усмотрел в его действиях

признаки совращения карликов, что запрещено французским законом от 1806 года,

принятого по приказу Наполеона Бонапарта. Теперь бывшему режиссёру грозит 40 лет

заключения, которое он будет отбывать в замке Ив на берегу Средиземного моря.

«Когда карлик говорит, что кто-то его

унижает, все смеются. Никто не воспринимает это всерьёз. А если сказать, что

тебя домогается двухметровый женатый мужик, чей десятилетний сын выше тебя

ростом, так тебе просто никто не поверит. Представьте, каково мне было

испытывать всё это много лет. Жан Люсьен называл меня «малыш» и «куколка»,

часто наряжал в кукольные наряды, носил на руках и иногда даже клал в багажник

своего автомобиля, чтобы осуществить свои злонамеренные планы. Хорошо, что его,

наконец-то, постиг гнев закона», – рассказал ведущий «Форта Боярд» Паспарту.

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