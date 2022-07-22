 

Трудно поверить! Стало известно об уходе 49-летнего Сергея Брилева

22.07.2022, 12:42, Разное
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В течение двадцати лет Сергей Брилев был ведущим на телевидении. Долгое время мужчина занимал пост заместителя директора ВГТРК. Сегодня же стало известно об уходе талантливого журналиста со своего поста. Печальную для многих телезрителей новость 49-летний Брилев сообщил сам в своих соцсетях – пишет телеканал “360”.

Зрителям канала “Россия-1” пока еще трудно поверить в это, но Брилев лично подтвердил, что в конце февраля он провел последний выпуск передачи “Вести в субботу”. Этот выпуск подвел черту и под тем значимым периодом, когда у мужчины было желание занимать должность замглавы канала – сообщает RT со ссылкой на слова самого журналиста.

Когда Брилев пропал из эфира в конце зимы, многие как-то связали его исчезновение с началом спецоперации. Как пишет телеканал “Царьград”, теперь телеведущий уточнил, что он был в рабочей поездке по Латинской Америке. На другом континенте журналист снял 33 репортажа и несколько документальных фильмов. Уже после телеведущий вернулся в Москву, где перенес операцию, после которой какое-то время восстанавливался.

Подробно о причинах, побудивших его уйти, мужчина говорить не стал. Брилев лишь отметил, что многочасовая работа в прямом эфире уже не для него – пора переходить на записные форматы. Сидеть без дела талантливый журналист точно не собирается. Уже в ближайшие дни в телеэфир выйдет документальная лента Сергея Брилева, а позже зрители смогут познакомиться и с другими его работами.



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