 

В Кашире произошла “пьяная” поножовщина

22.07.2022, 12:42, Разное
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В ночь на 21 июля в Каширском городском округе произошла поножовщина. Инцидент случился в деревне Тарасково. Бригада скорой помощи увезла в больницу мужчину с колото-резаными ранами.

Пострадавший оказался 47-летний мужчина. Ранения ему нанес, предположительно, 29-летний знакомый. Как сообщают “Вести Подмосковья”, во время совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Возбуждено уголовное дело.



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