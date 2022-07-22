Оксфордский университет отзывает свыше 10 тысяч дипломов детей российских чиновников
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Учёный совет старейшего в Великобритании Оксфордского университета
принял решение об аннулировании всех дипломов, выданных детям и другим близким
родственникам российских чиновников с 2014 года. Как пояснили в
руководстве вуза, деньги за обучение им возвращены не будут.
В Оксфорде ссылаются на персональные санкции против множества российских депутатов, министров и
олигархов. Поскольку их дети зачастую имеют по несколько паспортов и обучаются
в Великобритании под вымышленными именами, невозможно установить настоящие родственные
связи того или иного студента и выяснить, не находятся ли его родственники под
санкциями. Таким образом, было принято решение отозвать дипломы всех лиц, связанных с Россией, а не только попавших под санкции.
В ближайшее время работодатели
этих студентов получат уведомления о том, что их сотрудники лишены дипломов и больше не обладают соответствующей квалификацией. В некоторых случаях их уволят из-за несоответствия занимаемой должности.
«У нас демократическая страна, и мы не можем выдавать
дипломы представителям варварских и тоталитарных режимов, – высказался проректор Оксфордского университета сэр Луи Лоуренс. – Полиция уже получила предписание уничтожать все университетские
дипломы, найденные при обыске у детей российских чиновников. В ближайшее время аналогичные
меры примут и другие крупные университеты. Рассчитываем, что вузы в России тоже присоединятся»
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