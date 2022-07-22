Оксфордский университет отзывает свыше 10 тысяч дипломов детей российских чиновников

Учёный совет старейшего в Великобритании Оксфордского университета

принял решение об аннулировании всех дипломов, выданных детям и другим близким

родственникам российских чиновников с 2014 года. Как пояснили в

руководстве вуза, деньги за обучение им возвращены не будут.

В Оксфорде ссылаются на персональные санкции против множества российских депутатов, министров и

олигархов. Поскольку их дети зачастую имеют по несколько паспортов и обучаются

в Великобритании под вымышленными именами, невозможно установить настоящие родственные

связи того или иного студента и выяснить, не находятся ли его родственники под

санкциями. Таким образом, было принято решение отозвать дипломы всех лиц, связанных с Россией, а не только попавших под санкции.

В ближайшее время работодатели

этих студентов получат уведомления о том, что их сотрудники лишены дипломов и больше не обладают соответствующей квалификацией. В некоторых случаях их уволят из-за несоответствия занимаемой должности.

«У нас демократическая страна, и мы не можем выдавать

дипломы представителям варварских и тоталитарных режимов, – высказался проректор Оксфордского университета сэр Луи Лоуренс. – Полиция уже получила предписание уничтожать все университетские

дипломы, найденные при обыске у детей российских чиновников. В ближайшее время аналогичные

меры примут и другие крупные университеты. Рассчитываем, что вузы в России тоже присоединятся»

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