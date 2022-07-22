Мнение: Насколько близок Ливан к войне?

Насколько близок Ливан к войне?

Вождь Хизбаллы говорит, что все зависит от того, позволят ли Ливану добывать его собственные энергоресурсы, чтобы покончить с экономическим кризисом. И не в далеком будущем, а прямо сейчас. В речи 13 июля, в день прибытия Байдена в оккупированную Палестину, генсек Хизбаллы Хасан Насралла, вероятно, обозначил время "Ч" для следующей неминуемой войны против Израиля.

«У ливанцев есть два месяца, чтобы использовать «золотую» возможность для добычи газа и нефти в Средиземном море, после этого цена будет крайне высока».

Это был один из немногих случаев, когда Насралла пошел в наступление, и он ясно дал понять, что сопротивление готово освободить ливанские нефть и газ. Эта речь произнесена через две недели после того, как Хизбалла послала три беспилотника над израильской газовой платформой в газовом месторождении Кариш – напротив морской границы между Ливаном и Палестиной – которые передали фото платформы в командный пункт где-то на юге Ливана.

Почему именно сейчас? Хизбалле хорошо известно, что США и их европейские союзники терпят поражение на Украине, в войне, которая может мучительно продолжаться и у сковать западное внимание на неопределённый срок. Это в самом деле «золотая» возможность для освобождения ливанского богатства, спрятанного в глубинах Средиземного моря, и для применения мощи сопротивления для достижения этой высокой цели. «Мученичество в битве за честь и достоинство лучше, чем голодная смерть». Это ливанцам сейчас понятнее, чем многим другим.

Ливан сейчас не просто на пути упадка, он уже рухнул как государство. Ливанцы больше не могут получить хлеб, и они потеряли надежду на электричество, лекарства и самое необходимое, их детям угрожает голод, болезни и блокада. Сейчас Ливан выпрашивает у МВФ унизительный заем в 3 миллиарда долларов, что недостаточно для решения даже одной из его проблем. А тем временем запасы и нефти и газа у берегов Ливана оцениваются в 600 миллиардов – хватит, чтобы победить все кризисы, выплатить все долги и превратить Бейрут в более процветающий город, чем столицы нефтяных арабских государств Персидского залива.

В своей речи Насралла подчеркнул, что не исключает ничего в противостоянии (израильскому) врагу на земле, в море и в воздухе, и раскрыл, что Хизбалла отслеживает все нефтяные и газовые платформы у побережья оккупированной Палестины. Как выясняется, это отслеживание может быть подготовкой к отражению иностранной агрессии против сопротивления и Ливана. Как пишет Axios, в конце июня представители разведки 30 стран, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ и Катар, встретились под эгидой госдепартамента США для согласования способов нападения на Хизбаллу.

Израиль относится к словам Насраллы, в отличие от слов других арабских лидеров, крайне серьезно. Он – один из немногих региональных лидеров, который не боится войны, и может ее начать, если это необходимо, и он победил во всех войнах, в которых участвовал: начиная с освобождения юга Ливана от израильской оккупации в мае 2000 года, в войне против израильских агрессоров в июле 2006 года, до войны против ИГИЛ в Сирии и Ираке в последние годы.

Израильтяне, которые давно насмехались над частыми угрозами Хизбаллы «отомстить в должное время и в должном месте» за постоянные агрессии Тель-Авива против Сирии и Ливана, до сих пор не ответили на посылку Хизбаллой трех беспилотников, которые пролетели над газовой платформой в Кариш 2 июля. Израильтяне утерлись, потому что им отлично известно – пославшие беспилотники ожидают ответа Тель-Авива и готовы противопоставить ему десятки тысяч точных ракет и вооруженных беспилотников-камикадзе.

Без сомнения, ливанское сопротивление может помешать израильской добыче нефти и газа в Средиземном море, в то время как мир, и в особенности Европу ожидает серьёзный кризис энергоснабжения. Хизьбалла также может ударить вглубь Израиля и разрушить большую часть инфраструктуры – водную, электрическую, аэропорты, как и критически важные военные цели.

Во время агрессии Израиля против Ливана в июле 2006 года Насралла применил формулировку: бомбить «Хайфу и дальше Хайфы». Это выражение запомнилось и, по сути, означает, что Хизбалла способна бомбить цели, которые Израиль не может даже представить. Это все еще актуально, и с 2006 года было усилено добавлением Умм ар-Рарашаш (Эйлата) и Димоны. Новая формулировка в этой речи Насреллы, с угрозой «ударить по Кариш, и дальше Кариш, и дальше, чем дальше Кариш» усиливает страх и нервозность израильтян, потому что ракеты и беспилотники в Ливане ждут отмашки, чтобы начать региональную войну.

Уже год, как Ливан погружен во тьму, ожидая выполнения лживых обещаний США -позволить снабжение электроэнергией из Иордании и газом из Египта. Мы не думаем, что ливанцы будут ждать униженно месяцы и годы куска хлеба, потому что нет смерти после смерти.

В ответ на беспилотники Хизбаллы израильский министр обороны Ганц угрожал снова оккупировать Тир, Сидон и Бейрут.

«Пусть попробует» – ответил Насралла, и он точно увидит то, чего не ожидал. Сегодня Ливан отличается от Ливана сорок лет назад. Ливанцам нечего терять, кроме голода, нищеты, страданий и коррупции политической элиты- союзников США. С другой стороны, Израиль может много чего потерять.

Перевод с английского

https://thecradle.co/Article/Columns/13141 – цинк

Еще одна региональная война с ударами по нефтегазовым платформам это то, что безусловно "обрадует" европейскую промышленность.

Впрочем, стоит помнить, что ключевую роль тут играет Иран, для которого "Хезбалла" является одним из козырей в противостоянии с Израилем и ракетные удары по Израилю безусловно начнутся, если Израиль нападет непосредственно на Иран пытаясь помешать его ядерной программе.Для этого "Хезбалла" и запасает большое кол-во ракет и БПЛА, чего должно хватить как для начальных ударов, так и для длительной кампании на истощение, в стиле той, которую ХАМАС провел в 2021-м году, добившись неплохих результатов, которые переломили хребет правительству Нетаньяху.

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