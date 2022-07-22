Полковник Макгрегор – Путина беспокоила угроза со стороны НАТО, а не свободная Украина

Российский лидер не имел ничего против независимой Украины, однако не хотел видеть её марионеткой Запада, заявил в интервью Judging Freedom бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. По его словам, Путина беспокоило наращивание военной мощи Киева, и эта проблема уже практически устранена, однако продолжение провокационной политики Запада может вынудить Россию к новым действиям.

В своей статье «Поклонение дохлым лошадям» вы отмечаете, что Путин не может терпеть свободную и независимую Украину, и уж тем более Украину в составе НАТО, поскольку это постоянная, ежедневная и круглосуточная угроза Москве. Так? Я правильно понял то, что вы написали в этой статье?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Не совсем. Он считает, что она вполне может быть свободной и независимой, но не может быть марионеткой Запада. Не может быть плацдармом для нападения на него.

Если она в НАТО, он рассматривает её как марионетку Запада?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: О, вне всякого сомнения! Вне всякого сомнения. На самом деле, в личных беседах он говорил многим, что ему неважно, будет ли Украина в Евросоюзе, ему нет до этого дела. С самого начала его беспокоила эта огромная армия, которую готовило и вооружало НАТО, а финансировали во многом мы. Этого больше не видно.

Но мои опасения и опасения многих европейцев, которые они высказывают в частных беседах… Я знаю, что этим очень обеспокоен Берлин, и не будем забывать, что в экономическом смысле Берлин по-прежнему слон, которого сознательно не замечают, а рядом с ним есть слон поменьше под названием Италия. Оба этих государства опасаются, что произойдёт следующее: мы вернёмся на Украину, в смысле подрывной деятельности, и попытаемся и впредь использовать украинский народ и обрубок украинского государства для атак и угроз против России.

Вот чего он (Путин. — ИноТВ) не хочет. И вот чего не хотят Берлин и Рим. Никто из европейцев этого не хочет. Это в буквальном смысле означает вечную войну — при нашей жизни…

Да.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: До тех пор, пока Путин наконец не решит: «Я не хочу туда идти, я не хочу границы с НАТО». Помните, это одна из вещей, которых он не хочет. Он не хочет границы с НАТО! У него уже есть небольшой участок такой границы, на севере, в Эстонии. Он этого не хочет. Итак, если он не сможет жить с этой ситуацией, потому что мы сделаем это невозможным, то, знаете… вы снова принудите его действовать.

Я думаю, пора это заканчивать. И я думаю, что русские попытаются это сделать в ближайшие 30 дней.

Дата выхода в эфир 20 июля 2022 года.