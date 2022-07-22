 

Wirtualna Polska – польские активисты выступают против размещения флагов Украины на городском транспорте

22.07.2022, 1:25, Разное
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Активисты партии «Конфедерация польской короны» во Вроцлаве выступили против инициативы по размещению на городских автобусах и трамваях украинских флагов. Как пишет Wirtualna Polska, участники акции заявили, что не хотят, чтобы их страна действовала по указке брюссельских еврократов и превращалась в «Укрополию».


AP

В польском Вроцлаве состоялась молодёжная конференция партии «Конфедерация польской короны». Как пишет Wirtualna Polska, участники мероприятия протестовали против размещения на вроцлавских автобусах и трамваях украинских флагов.

«Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству», — заявили молодые активисты конфедерации на конференции перед штаб-квартирой городского транспортного предприятия во Вроцлаве. Её темой стали украинские флаги, вывешенные на автобусах и трамваях.

Молодёжь предложила подать петицию, согласно которой на транспортных средствах общественного транспорта должны появиться польские флаги. 

«Как конфедерация мы хотим, чтобы Польша была польской, а не «радужной», «левой» или действующей по указке брюссельских еврократов», — заявили они, сравнивая также бегство украинцев от кризиса с трудовой миграцией поляков.

Активистам не пришлось долго ждать реакции. К протестующим вышел начальник вроцлавского транспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер, который подчеркнул, что именно он принял решение о размещении украинских флагов после консультаций с мэром города Яцеком Сутриком.

«Ваши сравнения, которые вы приводили в своих выступлениях, были бы хороши, если бы были основаны на фактах. Сейчас ситуация совершенно иная. На Украине продолжается вооружённый конфликт. Здесь только две стороны: мы либо за Россию, либо за Украину. Я никогда не скрывал, что моё сердце на украинской стороне. То же самое касается тысяч вроцлавян, которые принимали украинцев в своих домах», — отметил он.

Балавейдер также отметил, что польский флаг для него — повод для гордости и в его кабинете также висят флаги Украины и Европейского союза.



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