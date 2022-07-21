 

Норвежские феминистки добились изменения дискриминирующих женщин правил дорожного движения

21.07.2022, 17:32, Разное
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Норвежский стортинг принял закон об изменении базовых принципов дорожного движения в стране.

В документе, принятом парламентариями, пересматриваются как отдельные правила, так и предназначение дорожных знаков.

Так, знак «Уступите дорогу» предписывает водителям мужского пола уступать приоритет проезда женщинам, независимо от того, какая магистраль является главной или второстепенной. Правило главной дороги продолжит действовать исключительно в случае, если оба автомобилиста имеют единый пол, в ином случае главной признаётся полоса, на которой есть женщина за рулём.

Согласно обновлённым правилам, женщины получат преимущество и при реверсивном движении. В таком случае регулировщик обязан пропустить первым поток транспортных средств, возглавляемый автомобилисткой. Лица женского пола будут иметь преимущество и при выяснении вины в ДТП, за исключением случаев, если оба водителя были женщинами. Тогда вина будет разделена поровну.

Также для женщин был упрощён порядок получения водительских прав. Сдавать экзамен по вождению они смогут инспектору своего пола, чей стаж вождения не превышает один год. Чтобы воспользоваться своими преимуществами автолюбительницы должны клеить на лобовое и заднее стекло транспортного средства стикер с изображением женской туфельки.

– Я рада, что мы наконец-то нормализуем ситуацию на дорогах и уменьшим количество ДТП, виновником которых в подавляющем большинстве случаев являются мужчины, – прокомментировала нововведения спикер норвежского парламента Карин Германсдоттир.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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