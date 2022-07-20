Нейл-арт по гороскопу: какой маникюр выбрать на вторую половину лета каждому знаку зодиака

Самым простым способом освежить свой образ является маникюр. Этим летом огромной популярностью пользуются тенденции, выполненные в пастельных тонах, а также другие варианты нейл-арта, именно поэтому может быть достаточно сложно выбрать тот вариант, который больше всего нравится.

Однако можно несколько облегчить себе работу, если выбрать нейл-арт на основе своего знака зодиака. Это позволит понять то, какие цвета и узоры лучше всего подойдут этим летом согласно астрологии.

Овен

Этим летом Овнам идеально подойдет этот маникюр, который в полной мере будет соответствовать сезону. Это станет самым настоящим хитом.

Французский маникюр в современной интерпретации поможет создать изысканный и элегантный вид. Поскольку в ближайшие недели, вероятнее всего, придется много путешествовать, это также может быть идеальным вариантом для отпуска.

Телец

Персиковый цвет олицетворяет очарование, игривость и вдохновение. Все эти качества просто идеально олицетворяют индивидуальность Тельцов.

Идеальный цвет, который отражает собой летнее тепло, – персиковый. Он мягкий и нежный, а также помогает открыть свое сердце новым друзьям и знакомствам, впечатлениям и веселым приключениям. Именно поэтому маникюр в персиковом цвете идеально Тельцам подходит согласно гороскопу.

Близнецы

Поскольку Близнецы часто избегают правил и обладают своего рода причудливым характером, то их привлекают интересные узоры.

Среди пастельных оттенков можно найти множество различных вариантов. Однако для лета лучше всего подойдут узоры в виде ярких цветов на ногтях.

Рак

Раки склонны к суетливости, однако это все по причине того, что они хотят везде успеть и сделать так, как лучше будет для них самих и окружающих людей.

Смелые и оригинальные узоры излучают яркость и нежность одновременно, именно поэтому они просто идеально подходят Ракам. Хорошо смотрится узор в виде крокодила. Это помогает напомнить о том, что нужно позволить людям приблизиться и открыться, а не постоянно носить свою броню.

Лев (главное фото)

Лев хорошо знает о том, что он является самой настоящей суперзвездой. Пришло время рассказать другим людям об этом.

Для этого нужно просто добавить небольшой блеск на ногтевую пластину, чтобы выглядеть просто невероятно.

С таким маникюром Лев будет действительно царственным и роскошным.

Дева

Девы не любят преувеличивать и выбирают простоту. Это также относится и к выбору маникюра.

Девам нравятся простые и четкие формы. Они не любят слишком сложных узоров. Им нравится сочетание простых и довольно мягких тонов и классических узоров. Это самое идеальное для Дев.

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Весы

Если ищете своего рода баланс в этом сезоне, то стоит обратить внимание на омбре на ногтях. Такой маникюр будет каждый день напоминать о том, как сохранить душевное спокойствие.

Стоит только посмотреть на руки, чтобы понять, что день был напряженным и пора отдохнуть.

Скорпион

Сейчас самое время напомнить людям о том, что Скорпион является водным знаком, несмотря даже на периодические огненные вспышки.

При помощи дизайна ногтей с водным эффектом можно просто продемонстрировать окружающим свою мягкую и чувствительную натуру. Это та сторона характера, о которой мало кто знает.

Стрелец

Стрельцы всегда пытаются найти в жизни что-то хорошее и смотреть на происходящее с позитивом. Однако это совсем не значит, что у них не бывает тяжелых дней.

Красивый и жизнерадостный маникюр может стать отличной мотивацией, чтобы обрести силы справиться с возникающими трудностями.

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Фиолетовый цвет является счастливым для Стрельцов и помогает создать хорошее настроение.

Козерог

В большинстве случаев Козероги отдают предпочтение комбинациям, которые хорошо работают как днем, так и вечером.

Именно поэтому им отлично подходит маникюр, который будет одновременно элегантным и игривым. Например, хорошо смотрится цветочный узор на красной основе.

Водолей

Стильный, нежный и эффектный маникюр, который визуально напоминает небо, станет просто идеальным летним выбором. Он символизирует собой своего рода изменение мира.

Рыбы

Поскольку одной из правящих планет знака Рыбы является Нептун, то утонченный жемчужный маникюр станет отличным вариантом.

В конце концов, этот минералоид рождается в воде и является таким же очаровательным, как и личность этого знака.