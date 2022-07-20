 

В лечении депрессии может помочь электростимуляция глаз

20.07.2022, 15:10, Разное
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Эксперты из Университета Гонконга заявили, что электростимуляция мозга может смягчить симптомы депрессии. Они рассказали о своем исследовании в журнале Brain Stimulation.

Депрессия становится все более распространенным расстройством и не всегда ее можно вылечить стандартными методами. Около четверти всех пациентов не поддаются терапии лекарственными препаратами. Еще несколько лет назад было доказано, что электростимуляция мозга помогает смягчить симптомы депрессивного состояния, но такая терапия сопряжена с рисками.

Эксперты из Китая обнаружили, что безопаснее проводить стимуляцию через роговицу глаза. Сейчас они тестируют метод на животных и выясняют, безопасен ли он для человека на 100%.



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