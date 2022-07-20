 

Как избежать рисков при покупке квартиры

20.07.2022, 9:43, Разное
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Приобретение квартиры в жилом комплексе на раннем этапе строительства имеет ряд преимуществ: более низкая цена, выгодные акции от застройщиков, инвестиционный потенциал такого жилья. Однако всегда существует риск недостроя. Эксперты рассказывают, как безопасно совершить сделку и не стать обманутым дольщиком.

Главный совет – не торопиться, внимательно изучить информацию о застройщике и о новостройке, посмотреть портфель реализованных проектов компании, почитать отзывы жителей уже построенных ЖК.

Важно проверить, что у компании есть разрешение на строительство и оно внесено в базу ЕИСЖС.

Не стоит договариваться о покупке по телефону или в онлайн-чате, стоит лично посетить офис продаж на стройплощадке и посмотреть, как организован строительный процесс. Также при выборе конкретной квартиры стоит внимательно изучить ее планировку.

Самый распространенный и безопасный способ покупки жилья в новостройке – через эскроу-счета. В этом случае покупатель становится участником долевого строительства и заключает договор одновременно со строительной компанией и с банком. Пока возводится ЖК, все средства хранятся на счетах банка-кредитора. Застройщик получит средства только после выполнения обязательств перед будущими жильцами. Это означает, что если ЖК не будет сдан, то банк вернет деньги покупателю. Дольщики застрахованы и от закрытия самого банка, однако в таком случае сумма выплаты ограничена 10 млн рублей.

Плюсы долевого строительства:

– квартиры в новостройках дешевле «вторички»;

– ипотека по выгодной ставке;

– больший выбор квартир;

– гарантия юридической чистоты приобретаемого жилья;

– возможность в будущем перепродать квартиру и получить дополнительную выгоду.

Минусы:

– риск недостроя;

– заселения придется ждать минимум год-два;

– потребуются средства на ремонт и меблировку.

По сути, основным минусом долевого строительства является риск заморозки проекта. Поэтому так важно выбрать правильного застройщика, у которого есть сайт с актуальной информацией о проектах, а вся необходимая документация находится в открытом доступе.



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