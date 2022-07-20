Точь-в-точь как у Брижит Бардо: в моде снова широкая челка. Нюансы трендовой прически

Многие стилисты считают, что в любой женской прическе нет ничего красивее челки. Существует множество интересных видов челок, периодически становящихся трендовыми и выходящих из моды. В 2022 году популярными вновь стали широкие челки – такие, какую носила Бриджит Бардо.

Как выглядит широкая челка

Челка этой разновидности по желанию самой женщины или девушки может достигать уровня глаз или скул. Чаще всего широкие челки носят в виде занавески. То есть разделяют посередине и укладывают на две стороны.

Такие челки были в большой моде в 70-80 годах прошлого века. Популяризировали их тогда известные актрисы. Помимо Бриджит Бардо, широкую челку предпочитали, к примеру, Голди Хоун и Джейн Биркин.

Кому подходит

Широкие челки считаются универсальным вариантом, поскольку отлично подходят для любого типа лица. При этом они могут идеально дополнять прически любой длины. Выбрать такую челку можно как молодой девушке, так и женщине в летах. В первом случае челка будет будет подчеркивать лучшие черты лица. Возрастных дам широкие челки делают визуально моложе.

Широкая челка на короткие волосы или волосы средней длины: элегантная красота

Считается, что широкая челка отлично сочетается с короткими волосами. Замечательно этот вариант будет, к примеру, смотреться с пикси или коротким бобом. В этом случае стилисты рекомендуют делать закругленную широкую челку. То есть середина должна быть несколько короче, чем края. Также для пикси и боба отлично подходит челка с небрежным краем.

Подходит ли к длинным волосам

Превосходно сочетаются с широкой челкой и длинные волосы. При этом челка отлично смотрится как с распущенными волосами значительной длины, так и с уложенными в хвост или пучок. Для длинной прически лучше выбирать длинную же челку. Но правило это необязательное.

Легко ли ухаживать за широкой челкой

К плюсам челки ретро относят не только возможность стилизации разными способами. Ее достоинством считается и простота в уходе. Тем женщинам, которые никогда не носили челку, но решили все же попробовать сделать ее, стилисты рекомендуют начинать именно с широкого варианта. Такая челка станет отличным переходным элементом.

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Сделав этот вариант, девушка или женщина смогут определиться, нравятся ли им челки вообще и идут ли они им.

Укладка в зависимости от типа волос

Красиво уложить широкую челку можно как на тонких, так и на густых волосах. В последнем случае стилисты рекомендуют просто высушить челку феном, одновременно выкручивая ее внутрь или наружу. После сушки челку нужно разделить надвое. Такая укладка создаст превосходный объемный эффект. Для закрепления челки на нее можно нанести немного лака для волос.

На тонких волосах широкую челку лучше сушить от корней. Это придаст ей больше объема. Для не слишком густых волос, по мнению стилистов, больше подходят челки до уровня глаз. Не особенно длинная челка после укладки будет лучше держать форму. При желании челку в данном случае также можно подкрутить, но лучше вовнутрь.

Не подкручивают широкую челку при сушке только на волнистых волосах. Локоны после высыхания в данном случае сами лягут так, как надо, и прическа будет смотреться стильно и модно.