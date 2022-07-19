Евросоюз включил в санкционные списки детсад из Волгограда

Волгоградский детский сад «Колосок» попал в чёрный список организаций, находящихся под санкциями Европейского Союза.

Соответствующее решение будет официально утверждено на ближайшем заседании совета организации, сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. В качестве основания для включения дошкольного учреждения в санкционный список еврочиновники назвали связи его администрации с иными лицами, против которых введены санкции.

Экспертами установлено, что с 2014 года на территории детсада проводились встречи с актёром Михаилом Пореченковым, журналисткой Маргаритой Симоньян и участниками движения «Юнармия», фигурирующим в седьмом пакете. В мае этого года воспитанники учреждения на утреннике исполнили песню «Дядя Вова, мы с тобой!», предположительно посвящённую президенту России Владимиру Путину.

Согласно документу, всем лицам, состоящим или состоявшим с 2014 года в штате учреждения, а также его воспитанникам, будет запрещён въезд на территорию ЕС сроком на 10 лет, все их банковские счета заморозят. Также они не смогут обратиться в ЕСПЧ.

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