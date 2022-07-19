 

В Петербурге пищекомбинат «СЭД» может не справиться с поставками продуктов в школы из-за долгов

19.07.2022, 15:35, Разное
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Петербургский пищекомбинат «СЭД» заключил 35 контрактов на 10,2 млн рублей на поставки продуктов в воспитательные и образовательные учреждения Гатчинского района. Эти договоренности являются потенциально рискованными – с января 2021 года в Арбитражном суде Петербурга зарегистрировано 11 исков от поставщиков, пытающихся взыскать с «СЭД» долги.

Также в затруднительном экономическом положении оказался один из крупнейших петербургских частных комбинатов школьного питания «Фирма Флоридан», который утратил свою рентабельность в 2021 году.

Осенью 2021 года бывший руководитель Управления социального питания (УСП) Алексей Барабанщиков указывал на тяжелое экономическое положение комбинатов, а также на высокий уровень коррупции в секторе. Экс-глава УСП жестко раскритиковал Смольный за бездействие, после чего он был задержан и смещен с должности.

Преследования Барабанщикова связывают с уже упомянутой «Фирмой Флоридан» – именно здесь некоторое время проработала невестка Александра Захватова, близкого друга и спецпредставителя губернатора Александра Беглова.



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