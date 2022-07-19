Активные граждане оценят проекты благоустройства в Москве

В “Активном гражданине” стартовало 44 голосования, всего планируется открыть около 150. Жители столицы оценят благоустройство территорий, расположенных в районах их проживания.

В список голосования вошли дворы, спортивные и детские площадки, за благоустройство которых москвичи голосовали в 2019-2021 годах. Они выбирали модели качелей и спортивных тренажеров, детали благоустройства, типы покрытия, урны, скамейки и прочее.

В ближайшие два месяца на карте будут появляться новые места, благоустройство которых могут оценить активные граждане.

За последние 10 лет в Москве привели в порядок 440 улиц, 40 набережных. Число зеленых зон отдыха увеличилось до 886.

Благоустройство начиналось с центра города. Приведены в порядок любимые места прогулок и отдыха москвичей. Затем работы вышли за пределы Третьего транспортного кольца. Сегодня в каждом районе столицы создается необходимая инфраструктура для отдыха и занятий спортом.

Портал “Активный гражданин” появился в 2014 году. К нему присоединилось более шести миллионов человек. Пользователи решают вопросы благоустройства улиц, дворов и парков, работы городских поликлиник, многофункциональных центров и библиотек, выбирают мероприятия для праздников и фестивалей.

Власти столицы реализуют решения, поддержанные большинством. Изменения можно посмотреть на онлайн-карте.