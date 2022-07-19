 

В России разработают проект перевода английского языка на кириллицу

19.07.2022, 15:32, Разное
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Специалисты Института русского языка Российской академии наук (ИРЯ РАН) до конца года представят проект перевода английского языка с латиницы на кириллицу.

Как отмечают эксперты, внедрение нового алфавита не только расширит возможности важнейшего международного языка, но и существенно облегчит его изучение для россиян.

Главный научный сотрудник ИРЯ РАН Дмитрий Авдеев отметил, что именно латиница во многом ограничивает возможности английского языка – с этим согласны и иностранные коллеги.

– Уже давно западные филологи отмечают, что латиница не даёт носителям английского в полной мере раскрыть богатство этого языка. Кириллица, напротив, передаёт все звуки и позволяет наиболее ёмко изложить свою мысль в письменном виде. Надеюсь, что мы сможем убедить англоговорящие страны отказаться от латиницы и дать наконец-то своим гражданам нормальный алфавит, – уверен он.

На реализацию проекта из федерального бюджета на старте выделено 30 млн рублей, но позже эта сумма может кратно увеличиться. В экспертную группу вошли ведущие российские и белорусские филологи, историки и политологи.

В случае успешного перевода английского на кириллицу специалисты подготовят проекты аналогичных решений и для французского, испанского и немецкого языков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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