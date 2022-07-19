 

После поездки в Иран Путин не планирует звонить Асаду

19.07.2022, 14:15, Разное
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Президент РФ Владимир Путин не планировал контактов со своим сирийским коллегой Башаром Асадом после его визита в Иран. Однако при необходимости такой разговор может быть организован, рассказал во вторник ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пока никаких планов нет. Однако если президент сочтет нужным, он может с ним связаться”, – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, планирует ли Путин позвонить Асаду, чтобы обсудить поездку.

Во вторник российский президент будет находиться в Тегеране, где примет участие во встрече стран-гарантов Астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) по поводу возможного урегулирования по Сирии.



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