После поездки в Иран Путин не планирует звонить Асаду

Президент РФ Владимир Путин не планировал контактов со своим сирийским коллегой Башаром Асадом после его визита в Иран. Однако при необходимости такой разговор может быть организован, рассказал во вторник ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пока никаких планов нет. Однако если президент сочтет нужным, он может с ним связаться”, – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, планирует ли Путин позвонить Асаду, чтобы обсудить поездку.

Во вторник российский президент будет находиться в Тегеране, где примет участие во встрече стран-гарантов Астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) по поводу возможного урегулирования по Сирии.