 

Китай не будет сидеть сложа руки во время украинского конфликта

19.07.2022, 7:37, Разное
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Глава МИД КНР Ван И считает, что украинский кризис оказывает серьёзное влияние не только на Европу, но и на весь мир. Как пишет Xinhua, дипломат добавил, что Китай не относится к государствам, вовлечённым в кризисную ситуацию, однако не намерен сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Пекин не собирается подливать масло в огонь, однако будет упорно содействовать продвижению мирных переговоров.


AP

Украинский кризис оказывает серьёзное влияние не только на Европу, но и на весь мир. Как передаёт Xinhua, об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто заявил глава МИД КНР Ван И.

По его словам, Китай не относится к государствам, вовлечённым в кризисную ситуацию на Украине, однако не намерен сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Пекин не собирается подливать масло в огонь и будет упорно содействовать продвижению мирных переговоров. 

«Украинский кризис преподал всем суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьёзно к этому отнестись. Стороны должны обсудить вопросы создания сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности для реализации долгосрочного мира и безопасности», — заявил Ван И.

Дипломат добавил, что китайская сторона дорожит доверием и дружбой с Венгрией и высоко оценивает отстаивание венгерской стороной справедливости в делах, связанных с Китаем, понимание справедливых стремлений Пекина и его поддержку в сфере защиты законных прав и интересов. Китай готов прикладывать совместные с Венгрией усилия, с тем чтобы сделать китайско-венгерские отношения образцом более зрелых и доверительных межгосударственных отношений.



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