«Вкусно и точка» объявила четверг рыбным днём

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» приняла решение кардинально пересмотреть меню.

Теперь посетителям по четвергам будут предлагать исключительно блюда из рыбы – полезные и одновременно вкусные. В пресс-службе компании сообщили, что это делается из заботы о здоровье россиян.

В среднем 92 процента клиентов заведения приобретают бургеры с мясной котлетой, однако теперь по четвергам такой заказ сделать будет нельзя.

– У нас уже готов проект нового ассортимента и есть уверенность, что мы никого этим не разочаруем. Вкусно, полезно и точка, – рассказал один из руководителей компании.

Обновлённое меню будет включать в себя как хорошо знакомые поклонникам фастфуда позиции («Фиш бургер»), так и новые блюда – роллы из кильки, закуску из мойвы и спинки минтая в кляре. Как отмечают эксперты, это нововведение позволит «Вкусно и точка» укрепить своё положение на рынке.

– Эту сеть сейчас активно критикуют, тем более, ходят слухи о негласной рекомендации европейцев и американцев не поставлять им продукты. А они молодцы, держатся и возвращают в меню не только полезные, но и понятные простому россиянину блюда, – считают в Ассоциации рестораторов России.

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