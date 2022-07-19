Роенкова, врач-диетолог рассказывает о здоровых закусках для диабетиков

По данным “Аргументов и фактов”, существуют здоровые закуски, которыми могут наслаждаться пациенты с диабетом.

Это вареные яйца и огурцы с листьями салата и несладким йогуртом, фруктовые чипсы и сухофрукты.

Здоровые жиры, витамины и минералы можно найти в орехах (не более 20-50 г). Черника (голубика), голубика и клубника богаты антиоксидантами, а также витаминами.

Помидоры с творогом – еще один вариант.

Ранее “URA.RU” сообщала Наталья Половодова (заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики), кандидат биологических наук, что чрезмерное употребление ягод может вызвать увеличение веса.