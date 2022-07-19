«Слишком белый и бинарный» – британская школа танца сочла балет недостаточно толерантным

Ведущая британская Северная школа современного танца (NSCD) решила, что при поступлении абитуриентам больше не нужно демонстрировать балетные навыки. По мнению руководства заведения, эта форма искусства мешает расово-гендерному разнообразию, поскольку «идеализирует европейскую внешность» и имеет чёткие половые различия, пишет The Daily Telegraph.



AP

Ведущая британская Северная школа современного танца (NSCD) в Лидсе исключила балет из обязательных пунктов программы для поступления. Заведение приняло это решение в рамках новой политики, призванной внести расовое и гендерное разнообразие, пишет The Daily Telegraph.

Руководители школы пришли к выводу, что эта многовековая форма искусства является «барьером для инклюзивности». По их мнению, многие абитуриенты не могут практиковать балет из-за его «спорного характера», дороговизны и «идеализации европейской внешности», отмечает издание.

«По сути, это элитарная форма искусства. Молодым людям, как правило, нужно платить за занятия балетом, и огромное число потенциальных студентов не имели такой возможности», — объяснила изданию глава бакалавриата NSCD Франческа Маккарти. По её словам, балет строится на определённых «белых европейских идеях и формах тела, которые часто отталкивают молодых людей, не соответствующих этому эстетическому идеалу».

Руководство школы также не устраивает традиционная терминология. В балете существуют чёткие половые различия: «балерина» для женщин и «танцор» для мужчин. Кроме того, в танцевальных классах повседневно используются слова «мужчины и женщины» или «девочки и мальчики».

В качестве ещё одной «проблемы» представители NSCD указывают разделение ролей по половому признаку: женщины обычно отрабатывают технику танца на пуантах, а мужчины выполняют прыжки и подъёмы. Школа стремится устранить эти различия, чтобы стать «более инклюзивной», поясняет издание.

«Балет имеет сильные гендерные корни с точки зрения лексики движений. Большинство наших балетных сотрудников обучались в то время, когда разделение в преподавании балета было чётким, и мужчины поднимали женщин. Со временем произошёл переход к терминам леди и джентльмен, но это всё ещё проблематично в связи с включением небинарных и трансгендерных танцоров», — подчеркнула Маккарти.

Поэтому сотрудников NSCD призывают использовать такие гендерно-нейтральные термины, как «танцоры/люди/народ/все». Кроме того, им советуют применять местоимение «они», чтобы «избегать предположений о личности» студентов.

Этим изменениям предшествовали другие «прогрессивные» шаги руководства школы. На фоне протестов движения Black Lives Matter в 2020 году школа занялась «деколонизацией» учебной программы и советовалась с ЛГБТ-сообществами, в том числе по балетным классам, обращает внимание The Daily Telegraph.