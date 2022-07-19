 

«Слишком белый и бинарный» – британская школа танца сочла балет недостаточно толерантным

19.07.2022, 6:07, Разное
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Ведущая британская Северная школа современного танца (NSCD) решила, что при поступлении абитуриентам больше не нужно демонстрировать балетные навыки. По мнению руководства заведения, эта форма искусства мешает расово-гендерному разнообразию, поскольку «идеализирует европейскую внешность» и имеет чёткие половые различия, пишет The Daily Telegraph.


AP

Ведущая британская Северная школа современного танца (NSCD) в Лидсе исключила балет из обязательных пунктов программы для поступления. Заведение приняло это решение в рамках новой политики, призванной внести расовое и гендерное разнообразие, пишет The Daily Telegraph.

Руководители школы пришли к выводу, что эта многовековая форма искусства является «барьером для инклюзивности». По их мнению, многие абитуриенты не могут практиковать балет из-за его «спорного характера», дороговизны и «идеализации европейской внешности», отмечает издание.   

«По сути, это элитарная форма искусства. Молодым людям, как правило, нужно платить за занятия балетом, и огромное число потенциальных студентов не имели такой возможности», объяснила изданию глава бакалавриата NSCD Франческа Маккарти. По её словам, балет строится на определённых «белых европейских идеях и формах тела, которые часто отталкивают молодых людей, не соответствующих этому эстетическому идеалу».

Руководство школы также не устраивает традиционная терминология. В балете существуют чёткие половые различия: «балерина» для женщин и «танцор» для мужчин. Кроме того, в танцевальных классах повседневно используются слова «мужчины и женщины» или «девочки и мальчики».

В качестве ещё одной «проблемы» представители NSCD указывают разделение ролей по половому признаку: женщины обычно отрабатывают технику танца на пуантах, а мужчины выполняют прыжки и подъёмы. Школа стремится устранить эти различия, чтобы стать «более инклюзивной», поясняет издание.

«Балет имеет сильные гендерные корни с точки зрения лексики движений. Большинство наших балетных сотрудников обучались в то время, когда разделение в преподавании балета было чётким, и мужчины поднимали женщин. Со временем произошёл переход к терминам леди и джентльмен, но это всё ещё проблематично в связи с включением небинарных и трансгендерных танцоров», подчеркнула Маккарти.

Поэтому сотрудников NSCD призывают использовать такие гендерно-нейтральные термины, как «танцоры/люди/народ/все». Кроме того, им советуют применять местоимение «они», чтобы «избегать предположений о личности» студентов.

Этим изменениям предшествовали другие «прогрессивные» шаги руководства школы. На фоне протестов движения Black Lives Matter в 2020 году школа занялась «деколонизацией» учебной программы и советовалась с ЛГБТ-сообществами, в том числе по балетным классам, обращает внимание The Daily Telegraph.



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