Мнение: Противофаза



Нижний Новгород сейчас

Недавно потоп был в Москве – даже станции метро заливало. У меня рядом с домом в буквальном смысле залило почтовое отделение: вода пробила крышу, протекло везде – почту на неделю закрыли на ремонт. Теперь вот – опубликовал канал База – заливает Нижний, он вчера превратился местами в Венецию.

И одновременно передают пугающие сообщения о невероятной жаре в Европе – мол, в Испании аж птицы падают на лету (видимо, изжарившись), “красный уровень” погодной опасности, в Лондоне впервые в истории ждут 40 градусов в тени… Как всегда – мы с Европой в противофазе: когда у них жара, у нас потопы, и наоборот. Помню, как в жуткое лето 2010 года, когда на всей европейской части РФ и даже на Урале дождей не было никаких 2 месяца – из Европы шли сплошь сообщения о потопах и связанных с водой катастрофах: то Висла вышла из берегов, то Луара, то еще какая река…

Поэтому сообщения о страшной жаре в Европе слушаю с ужасом – понимаю, что уже в следующем году такое может быть и у нас. Сейчас-то в Москве почти идеально комфортная погода – около 20 градусов, и даже дожди вполне умеренные… Сказка!

Но приходится признать, что “глобальное потепление”, видимо, в самом деле имеет место – проклятая Грета в чем-то все же права. Блин, вот засада… Не люблю Грету, но жару не люблю еще больше. От жары, в отличие от Греты, почти невозможно укрыться.