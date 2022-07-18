 

Иноагентов заставят открыть счета в Газпромбанке для получения иностранного финансирования

18.07.2022, 17:22, Разное
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новый законопроект, запрещающий получение иностранного финансирования на счета физлиц.

– Мы начали внедрять специальные счета типа С в начале марта, и этот опыт стоит признать успешным. Сначала западные партнёры капризничали, не хотели оплачивать через них даже газ, но холод не тётка, и все наши условия в итоге были приняты. Настало время сделать следующий шаг, поставить под строгий контроль финансирование пятой колонны. После вступления в силу нового закона, получение денег на обычные счета физлица будет караться общественными работами, по часу за каждый доллар, – отметил спикер Госдумы.

Руководство Газпромбанка уже пообещало подготовить памятку по открытию счетов для иноагентов, не позднее трёх месяцев после принятия закона. По предварительной информации, потребуется предоставить контракт с иностранным правительством, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, справку об отсутствии судимости и лодочные права. Список документов пока не окончательный, но вполне возможно, что будет достаточно и этого минимального набора.

– Мы всегда рады новым клиентам, даже таким экзотическим. Раз уж так вышло, что именно Газпромбанку выпала честь быть платёжным шлюзом страны на международной арене, мы будем стараться постоянно улучшать условия обслуживания, возможно, в будущем, даже снизим комиссию по переводам системы SWIFT с $500 до $200 долларов США, — прокомментировал ситуацию один из топ-менеджеров банка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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