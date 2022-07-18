 

Стивен Кинг назвал Трампа некомпетентным и ленивым

18.07.2022, 17:10, Разное
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Стивен Кинг, американский писатель-фантаст, в беседе с Вованом и Лексусом. Они представились Владимиром Зеленским и назвали бывшего президента США Дональда Трампа некомпетентным и ленивым.
Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, два пранкера Зеленского, обратились к писателю. Они сказали, что Украина благодарна президенту Джо Байдену и будет продолжать его поддерживать. Однако они выразили опасения, что Трамп может стать главой Белого дома.

Нет, Дональд Трамп – это не выход. Он продемонстрировал некомпетентность и лень как лидер. Некоторые политики, как Дональд Трамп, стали артистами. Ваша профессия – артист. Однако вы – актер спектакля”.



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