 

Пенсионеры смогут пройти бесплатные курсы по обучению языкам программирования

18.07.2022, 13:32, Разное
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В рамках реализации программы по улучшению благосостояния граждан пенсионного возраста будут организованы бесплатные курсы по обучению языкам программирования.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

– Каждый пенсионер, особенно тот, который увлекается информатикой, должен иметь право профессионально заниматься любимым делом и впоследствии трудоустроиться по новой специальности. Для гражданина это возможность дополнительного дохода, для государства – налоговые отчисления, – заявил глава правительства.

Учащиеся будут заниматься по программе, состоящей из четырех модулей по 36 академических часов. Продолжительность обучения составит два года. Это позволит пенсионерам освоить первую IT-профессию и поможет им начать трудовую деятельность, связанную с IT-сферой.

Предусмотрено два формата обучения: онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн — на базе региональных центров занятости. На первом этапе бесплатные курсы по программированию пройдут не менее 100 тысяч пенсионеров. В последующие годы их число вырастет до 240 тысяч.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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