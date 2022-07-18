 

Самые популярные новостройки Москвы

18.07.2022, 9:50, Разное
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С начала года в столичных новостройках класса «эконом» и «комфорт» было заключено почти 19 тыс. сделок – на 2% больше, чем годом ранее. Почти половина покупок – 46% – пришлась на пятнадцать новостроек.

Список самых востребованных новостроек значительно обновился за год. В нем появилось восемь новых ЖК и закрепилось присутствие проектов от группы ПИК. Если годом ранее в рейтинге присутствовало восемь новостроек от застройщика, то сейчас – сразу 13.

Лидерство в рейтинге осталось за микрорайоном «Люблинский парк» в Люблино, где с начала года реализовано почти 1 тыс. квартир. Средняя стоимость «квадрата» в проекте составляет 325 тыс. рублей.

Второе место занимает квартал «Матвеевский парк» в районе Очаково-Матвеевское, где реализовано почти 900 квартир. Средняя стоимость кв. м в новостройке – 305 тыс. рублей. Третье место досталось проекту «Амурский парк» в Гольяново. Здесь было продано почти 650 квартир, а средняя цена кв. м составляет 262 тыс. рублей. Строительство всех трех комплексов ведет ПИК.

Четвертое место досталось ЖК «Бусиновский парк» в Западном Дегунино (242 тыс. рублей за кв. м), пятое – ЖК «Митинский лес» в Митино (221 тыс. рублей).

В большинстве проектов из топ-15 за последние три месяца просели продажи. Так, в «Люблинском парке» спрос сократился в два раза. Рост продаж был зафиксирован в трех проектах – «Митинский лес» (+31%), «Бусиновский парк» (+26%) и «Матвеевский парк» (+4%).



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