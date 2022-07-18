Ростех переделает часть самолетов в дирижабли

Госкорпорация «Ростех» запланировала на 2022-2027 годы масштабный проект по переделке части самолётов в дирижабли.

По поручению президента России представители корпорации разработали план-концепт по решению проблемы обслуживания авиапарка в условиях незаконных санкций. Из нескольких вариантов был выбран оптимальный как по затратам, так и по времени.

Предварительной разработкой конструкции дирижабля занимались сразу несколько авиационных КБ в разных регионах России. Согласно подготовленному анимационному фильму, при постройке новых судов будут использованы от 60% до 72% деталей самолётов – это пассажирский салон, силовые конструкции фюзеляжей, частично – навигационное оборудование и оперение.

Как отметили в правительстве, реализуемый проект решит проблему возврата лизинговых судов, улучшит экологическую составляющую воздушных перевозок и позволит провести в авиаотрасли полное импортозамещение, не говоря уже о создании рабочих мест на производствах. Кроме того, проект позволит сэкономить бюжетные средства – вместо запрошенных 3,5 триллионов рублей субсидий потребуется лишь 1,7 трлн.

Первый полёт нового, полностью отечественного дирижабля состоится 4 ноября 2022 года, в День народного единства.

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