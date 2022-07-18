Эксперты считают, что женщины-водители безопаснее мужчин за рулем

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18.07.2022, 8:40, Разное
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Как рассказали РИА Новости эксперты, женщины-водители безопаснее мужчин, но хуже справляются со стрессовыми ситуациями.
Впервые эта позиция была официально озвучена столетие назад Американской автомобильной ассоциацией 18 июля 1925 года.

Женщины более организованны
Александр Холодов (заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию при Общественной наблюдательной комиссии Общественной палаты России) пояснил агентству, что женщины-водители зачастую аккуратнее мужчин, но больше страдают от стресса.

“Женщины по-разному реагируют на стрессовые ситуации и имеют несколько иной стиль вождения. Женщина более аккуратна в классической ситуации, например, когда едет прямо по дороге. Не превышает скорость, более законопослушна и т.д.”. Холодов заявил, что женщины чаще ведут себя в стрессовых ситуациях, чем мужчины, поэтому мужчины всегда выигрывают в экстренных ситуациях.”

Сергей Канаев из Федерации автовладельцев РФ заявил, что женщины чаще придерживаются принципов безопасного вождения из-за более сильного инстинкта самосохранения.

“Есть такая поговорка, что преподаватели по безопасности – это как мой друг. Вот как он это объяснил: В РФ безопасность будет повышаться, если хотя бы половина водителей будут женщины. Это также верно и для США. Поэтому я считаю, что женщины не хуже мужчин, хотя и у них есть свои проблемы. На что мы ссылаемся… Канаев объяснил агентству, что женщинам в большей степени присущ инстинкт самосохранения и безопасности для своих детей и семьи.



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