 

Четыре золотые медали завоевали российские студенты на олимпиаде по биологии

18.07.2022, 8:40, Разное
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Четыре золотые медали завоевали российские школьники на Международной олимпиаде по биологии. Соревнование проходило в Ереване (Армения) в очном формате, пишет Министерство образования Российской Федерации.
“На 33-й Международной биологической олимпиаде школьников (МБО-2022) четыре золотые медали завоевали российские школьники. Яков Коробицын, студент Центра педагогического мастерства (Москва), занял абсолютное первое место по количеству баллов. Олимпиада проходила в Ереване (Армения). В отчете говорится, что в олимпиаде приняли участие 65 стран, и еще три страны направили наблюдателей на IBO-2022.

Сергей Кравцов, министр образования России, поздравил школьников с заслуженной победой. Он также отметил заслуги и усилия их наставников, которые неустанно работали над подготовкой своих учеников, чтобы они смогли блеснуть и победить в тяжелой борьбе.

В своем послании министр отметил, что особенно ценным является тот факт, что в очном сражении победили мужчины. Это свидетельствует не только о высоком уровне знаний, но и о сильных личных качествах.

Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на 32-й Международной биологической олимпиаде в 2021 году. Страной-организатором этого конкурса была Португалия. Главной темой олимпиады стало 500-летие кругосветного путешествия Фернана Магеллана. В режиме онлайн олимпиада состояла из двух туров: теоретического и практического.



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