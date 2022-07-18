Байден не хочет «оставлять вакуум» для России и Китая на Ближнем Востоке

США не собираются уходить с Ближнего Востока и намерены сохранять активность в регионе, заявил Джо Байден по итогам саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, передаёт Frankfurter Allgemeine. Он подчеркнул, что американцы не хотят оставлять «вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном». Кроме того, Байден не забыл рассказать своим ближневосточным коллегам о защите прав человека: по его словам, основные свободы заложены в ДНК американцев.



AP

США намерены сохранять активность на Ближнем Востоке и сдерживать влияние Китая, РФ и Ирана в регионе, пишет Frankfurter Allgemeine. «Позвольте мне ясно заявить, что Соединённые Штаты намерены оставаться активным и заинтересованным партнёром на Ближнем Востоке, — заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в саудовской Джидде в субботу. — Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном».

Байден подчеркнул: «Соединённые Штаты инвестируют в построение светлого будущего ближневосточного региона в партнёрстве со всеми вами, и Соединённые Штаты никуда не уходят». Лидеры стран ССАГПЗ в субботу провели встречу в расширенном формате при участии Египта, Иордании и Ирака. На саммит был приглашен и президент США Джо Байден.

В Джидде Байден также заявил о важности открытого общества и свободы слова. По его словам, жизнеспособные общества и граждане должны иметь возможность задавать вопросы и критиковать своих лидеров, не опасаясь репрессий. «За эти годы я получил много критики. Это совсем не весело, но способность говорить открыто и свободно обмениваться идеями — это то, что движет инновациями», — отметил Байден.

Из-за визита в Саудовскую Аравию Байден попал под шквал критики у себя дома: американские спецслужбы считают, что к гибели журналиста, критиковавшего саудовские власти, может быть причастен наследный принц Мухаммед бен Сальман. Джамаль Хашукджи был жестоко убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Байден, по его собственным словам, поднял этот вопрос на встрече с бен Сальманом в пятницу, чётко указав, что считает его ответственным за произошедшее.

В субботу Байден не забыл рассказать своим ближневосточным коллегам и о приверженности США защите прав человека: «Основные свободы имеют основополагающее значение для того, кто мы есть как американцы. Это заложено в нашей ДНК. Дело состоит и в том, что будущее за странами, которые полностью раскрывают потенциал своего населения, где женщины могут пользоваться равными правами и вносить свой вклад в создание более сильной экономики».

Байден вновь подчеркнул, что США не позволят Ирану заполучить ядерное оружие. «В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать со многими из вас, чтобы противостоять угрозам, которые Иран представляет для региона, мы также стремимся задействовать дипломатию для того, чтобы обуздать ядерную программу Ирана», — заявил президент США. Он указал на дипломатические усилия США по возрождению ядерной сделки с Ираном. «Как бы то ни было, Соединённые Штаты полны решимости сделать так, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие», — отметил Байден.

В ходе своего визита в Иерусалим Байден назвал это «жизненно важным интересом в сфере безопасности» для всего мира. Под руководством его предшественника Дональда Трампа США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного в Вене в 2015 году. Переговоры о возвращении к ядерной сделке между Ираном и другими подписантами — Китаем, Германией, Францией, Великобританией, Россией и США — уже несколько месяцев находятся в тупике.

Мухаммед бен Сальман объявил, что в ближайшее время Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки. Он отметил, что королевство может нарастить нефтедобычу максимум до 13 миллионов баррелей в день с нынешних 10 млн, после чего у него больше не будет возможностей увеличивать производство. Однако, как отмечает издание, наследный принц не давал конкретных обещаний, что королевство на самом деле будет добывать больше нефти.

В субботу днём Байден завершил свою первую поездку на Ближний Восток в качестве президента США. Из аэропорта Джидды он направился обратно в Вашингтон через Великобританию, где самолёт приземлился для дозаправки. Байден прибыл в Израиль в среду, посетил Палестинские территории, а затем отправился в Саудовскую Аравию.