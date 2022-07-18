Мнение: Совок и Троица

Интересная запись Ивана Давыдова:

“Когда-то я пережил настоящее потрясение, когда прочел, что рублевскую «Троицу» – такую, какой мы ее знаем, русские люди увидели только в 1919 году.

Олифа за сто лет темнеет так, что разобрать рисунок на доске становится почти невозможно. «Троица» – не исключение. Она живет долго, ее записывали, «улучшали», превратили в довольно посредственную икону (хотя помнили, конечно, что это Рублев, чтили имя святого художника).

Более или менее толково реставрировать научились к концу XIX века. Но Церковь не особенно охотно подпускала реставраторов к святыням. И только после октябрьского переворота группа специалистов во главе с графом Юрием Олсуфьевым открыла «Троицу». Показала людям, какая она на самом деле.

Олсуфьева потом большевики, конечно, убили. Лежит на Бутовском полигоне”.

Характерный, кстати, момент: сам автор, Иван Давыдов, классический “антисоветский интеллигент” – поэт и журналист, ненавидящий совок по заветам мамы и папы, при этом воспитанный, естественно, в полностью советской парадигме. Поэтому – в пику совкам – Октябрьскую революцию он называет “переворотом”. Почему? Потому что для совка “революция” – это слово с безусловно позитивной, даже священной коннотацией. Ненавидя совок и совков, Иван лишает 7 ноября “гордого”, как он считает, звания “революции”… и тем самым, сам того не подозревая, расписывается в том, что сам он, увы – совок до мозга костей.

Потому что события в России 7 ноября по новому стилю – конечно, никакой не переворот, а именно революция, просто по смыслу слова: КОРЕННОЕ изменение не просто состава власти, но всего общественного строя насильственным путем. Давыдов показал, что он сам верит, что “революция – слово хорошее”, отбирает (по-советски плюя на научную честность) “хорошее слово” у “нехороших людей” – и тем показывает, что у него с совками единый круг понятий и одинаковое презрение к Истине.

Увы.