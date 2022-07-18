Мнение: Надвигающаяся рецессия

По мере накопления ошибок в США надвигается рецессия

Как раз тогда, когда мы думали, что майский скачок инфляции на 8,6% в годовом исчислении был настолько плохим, насколько это возможно, июньский индекс потребительских цен показал умопомрачительный рост в 9,1%. Возглавили «парад» бензин (+59,9%), авиабилеты (+34,1%), бытовая энергия (+21,9%), мебель (+13,1%) и продукты (+12,2%). И хотя чернила в этом отчете еще не высохли, индекс оптовых цен увеличился на 11,3% по сравнению с прошлым годом. Эти оптовые цены в скором времени отразятся на ценниках супермаркетов.

Инфляция метастазирует, распространяется по всей экономике, перескакивая с товаров на такие услуги, как стоматологическая помощь и арендная плата, и обратно. В результате получается что-то похожее на панику инвесторов. Согласно одному из опросов, их отношение «отражает глубокий экономический пессимизм, [который] нависает над страной».

Сходство динамики инфляции в США и Великобритании — не единственный фактор, общий для обеих стран. Центральный банк Великобритании совершил «интеллектуальную политическую ошибку», говорит бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг. Она привела к тому, что инфляция выросла примерно с 2% год назад до 9,1% в настоящее время. Правление нашей Федеральной резервной системы наблюдало за ростом цен и уверяло нас, что инфляция была «временной». Оба центробанка вливали деньги в свои экономики в приступах количественного смягчения, оба вводили отрицательные реальные (с поправкой на инфляцию) процентные ставки, чтобы «приправить инфляционное рагу».

Аналогичные показатели Европейского центрального банка (процентные ставки были слишком низкими в течение слишком долгого времени, а «программа покупки активов» не была отменена до этого месяца) предполагают, что центральные банки совершают какие-то провалы в политике. Банк Англии, ЕЦБ и ФРС потерпели неудачу, когда президент Путин вторгся в Украину, потому что не смогли подготовиться к неизбежным, но непредвиденным «событиям, дорогой мальчик, событиям», которые так беспокоили Гарольда Макмиллана.

Столкнувшееся с трудностями трио также оказалось погребено под политическими ошибками своих политических руководителей. Великобритания закрыла большое хранилище природного газа и слишком быстро стремилась усилить роль возобновляемых источников в своей энергетической системе, что создало перспективу 11-процентного роста инфляции в октябре за счет роста цена на энергоносители. ЕЦБ столкнулся с тем, что экономика зависит от контроля Путиным поставок энергоресурсов.

А наш президент борется с высокими ценами на бензин, отказывая в разрешениях на бурение, закрывая нефтяную инфраструктуру, угрожая отрасли отправкой на «свалку истории» и призывая представителей малого бизнеса, владеющими автозаправочными станциями, как-то снижать цены.

Результатом всего этого в США являются прогнозы рецессии в этом году, начиная от Goldman Sachs и Джейсона Фурмана из Гарварда, предсказывающих вероятность в 25-30%. Оба оценивают вероятность рецессии в 2023 году выше: 45-55% (Goldman) и 60% (Фурман). бывший президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Билл Дадли, дает оценку в 60 и 80%.

Бретт Нельсон из Investment Strategy Group (Goldman) считает, что, поскольку цены на акции уже упали более чем на 20% (что указывает на «медвежий рынок»), инвесторам было бы неразумно сбрасывать акции, опасаясь значительного дальнейшего падения цен, поскольку «рынки отражают в котировках риск рецессии». Он предполагает, что к концу года цены на акции значительно вырастут.

Между тем, специалист по прогнозированию прибыли Джейми Даймон повысил свою оценку чистой процентной прибыли JPMorgan Chase за 2022 год, а «синоптик» Джейми Даймон, говорит, что «ураган», который он предсказал в прошлом месяце, «ближе, чем раньше», одновременно заявляя, что «большой грозовые тучи», которые он предсказал месяц назад, «могут рассеяться», потому что «положение экономики США является фундаментально крепким». У потребителей есть $2,3 трлн «избыточных» сбережений. Даймон считает, что это дает им от шести до девяти месяцев покупательной способности. Они будут использовать сбережения, если, конечно, рекордно низкие потребительские настроения предполагают, что они могут это сделать.

Сочетание высокого и растущего уровня инфляции и относительно устойчивого состояния экономики и рынка труда вызвало предположения о том, что команда ФРС по денежно-кредитной политике будет закручивать гайки быстрее и сильнее, чем планировалось, исходя из предположения, что экономика достаточно устойчива, чтобы выдержать бóльшую дозу ужесточения политики без побочного эффекта рецессии. Это будет означать повышение процентных ставок на полный процентный пункт на заседании в конце этого месяца, а не на три четверти пункта, на что намекали в ФРС. Пока все согласны с тем, что председатель Джей Пауэлл и его коллеги будут придерживаться запланированного повышения на 0,75 процентного пункта. Что, вероятно, имеет смысл, поскольку неофициальные данные говорят о том, что ФРС добивается успехов в охлаждении экономики.

Цены на нефть падают, и цены на бензин, кажется, медленно снижаются. Ставки на фрахт опускаются. Поставки персональных компьютеров упали в первом квартале самыми резкими темпами в годовом выражении почти за десятилетие, что привело к снижению спроса на чипы. Ритейлеры, у которых избыточные запасы, снижают цены. Продажи домов замедлились. Неизвестно, посылали ли центральные банки благодарственные письма Си Цзиньпину за то, что он достаточно замедлил китайскую экономику, чтобы снизить давление на цены на сырьевые товары.

(с) Ирвин Стельцер

Перевод с английского

PS. В силу роли американской экономики, рецессия в США потащит за собой вниз и остатки глобальной экономики. Нам косвенно тоже прилетит, но не так больно как раньше, в силу того, что мы от этой пристани уже отчалили.

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