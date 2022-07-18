Рыбинск. Криминальная хроника с 11 по 17 июля

Сотрудники полиции призывают родителей исключить бесконтрольное нахождение малолетних детей у открытых окон

Полиция предупреждает родителей малолетних детей: легкий доступ к открытым окнам и установленным на них москитным сеткам является источником опасности и может привести к трагическим последствиям.

Только 13 июля в Ярославской области произошло три факта выпадения детей из окон:

– в г. Ярославле из окна квартиры, расположенной на 5 этаже дома, выпал мальчик 2017 г.р., с травмами госпитализирован;

– в г. Рыбинске из окна квартиры, расположенной на 3 этаже дома, выпала девочка 2021 г.р., с травмами госпитализирована;

– в г. Тутаеве из окна квартиры, расположенной на 1 этаже дома, выпала девочка 2019 г.р. Ребенку оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

По предварительной информации, родители детей в это время находились дома.

Устанавливаются все обстоятельства происшествий.

Всего с начала июня в регионе зарегистрировано 10 подобных фактов, когда дети получали травмы в результате выпадения из окон.

Как отмечают в полиции, подобные инциденты нередко происходят и в благополучных семьях, при этом родители далеко не всегда принимают необходимые меры, чтобы свести риск таких происшествий к минимуму.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних напоминают, что недопустимо оставлять малолетних детей одних в комнате, где открыты балконная дверь или окно, даже при наличии москитной сетки (она не способна выдержать вес ребенка). Также следует убрать от окон табуретки и стулья, а оконные ручки лучше снабдить специальными замками.

Главная причина падения детей – это распахнутые настежь окна с противомоскитными сетками. Чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года и до 5-6 лет. Большинство случаев падения происходит тогда, когда дети на непродолжительное время остаются без присмотра.

Из пластиковых окон дети выпадают значительно чаще, чем из деревянных. Объяснений этому несколько: пластиковые окна легче открываются, не имеют защелок, шпингалетов, у них нет форточки, поэтому открывается широко вся створка. На пластиковых окнах устанавливается москитная сетка, которая создает у детей и родителей ложное впечатление о безопасности. Однако именно москитная сетка является самой опасной частью открытого окна. Дети, взобравшись на подоконник, всегда пытаются на нее опереться, полагая, что сетка является такой же прочной опорой как стекло, а далее происходит несчастье. Москитная сетка не выдерживает веса ребенка, и он вместе с ней выпадает из окна.

Как же защитить ребенка от падения из окна?

– Не оставляйте маленьких детей одних. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.

– Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

– Никогда не держите окна открытыми настежь, если дома находится малолетний ребенок.

– Открывайте пластиковые окна только в режиме проветривания.

– Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений!

– Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

– Установите оконные решетки, которые защитят детей от падения из открытых окон.

Необходимо понимать, что в силу своего возраста ребенок не может осознать всю опасность происходящего с ним и только взрослые могут оградить его от трагедии. Элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в акватории реки Волга в Ярославской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения у бакена судового хода в акватории реки Волга в городе Рыбинске тела 59-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В Рыбинске две женщины подозреваются в совершении преступления экстремистской направленности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 66-летней и 45-летней жительниц города Рыбинска Ярославской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Ярославской области.

По данным следствия, решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года, оставленным без изменения апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация Свидетелей Иеговы была признана экстремистской и ликвидирована. Подозреваемые и иные неустановленные лица, разделяющие экстремистские идеи, являлись участниками местной религиозной организации «Свидетели Иеговы города Рыбинска Ярославской области», входящей в состав религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России».

Достоверно зная о вышеуказанном решении, подозреваемые и иные неустановленные лица в 2021 году, принимали участие в собрании указанной запрещённой организации посредством сети «Интернет» путем видео-конференц-связи.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области при содействии сотрудников региональных управлений МВД России, ФСБ России и Росгвардии были проведены полномасштабные обыски в городе Рыбинске Ярославской области, в ходе которых были изъяты имеющие значения для уголовного дела документы и предметы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Рыбинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в причинении вреда здоровью супругов, которые его спасли

Рыбинской городской прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношение 37-летнего местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в декабре 2021 года в вечернее время обвиняемый отдыхал в частной бане. Выйдя в плавках на улицу, он потерялся и не смог вернуться назад из-за сильного алкогольного опьянения. Мужчина постучался в частный дом к ранее незнакомым ему супругам, которые впустили его, оказали помощь и вызвали медицинских работников.

Отказавшись от госпитализации, обвиняемый, испытывая внезапно возникшие неприязненные отношения, схватил со стола нож, умышленно нанес им удар в область живота 50-летней хозяйке дома, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. Во время попыток 54-летнего хозяина дома пресечь противоправные действия обвиняемый нанес ему удары ножом по руке и несколько ударов вскользь по шее, высказывая при этом угрозы убийством.

Потерпевшим удалось обезоружить мужчину и вызвать сотрудников полиции.

В результате преступных действий обвиняемого здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред, а здоровью ее супруга легкий вред.

В ходе следствия обвиняемый вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью, пояснив, что события не помнит из-за нахождения в состоянии опьянения, доверяет показаниям потерпевших и свидетелей, раскаивается в совершенных преступлениях.

Уголовное дело расследовалось межмуниципальным управлением полиции и направлено в Рыбинский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция наиболее тяжкого из совершенных обвиняемым преступлений предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.