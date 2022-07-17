 

СМИ: Индия и Китай проводят очередной раунд переговоров в попытке нормализовать ситуацию на границе

17.07.2022, 15:41, Разное
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На пограничной станции Чушул-Молдо с индийской стороны начался 16-й раунд индийско-китайских переговоров по пограничным вопросам на уровне командиров корпусов. Об этом пишет NDTV со ссылкой на надежные источники.
В настоящее время обе стороны обсуждают вопрос о разъединении вдоль линии де-факто, разделяющей два государства в горном регионе Восточный Ладакх. По данным источников, индийскую делегацию возглавляет генерал-лейтенант А. Сенгупта (командир корпуса).

Последний раунд переговоров состоялся в марте.

Отношения между соседними странами обострились в мае 2020 года, когда в Восточном Ладакхе произошли столкновения индийских и китайских солдат. Столкновения в Восточном Ладакхе между индийскими и китайскими солдатами привели к боям на озере Пангонг Тсо между военнослужащими обеих стран. Обе стороны понесли потери в столкновениях, которые произошли в июне в долине реки Галван. Китай и Индия начали выводить войска с приграничных спорных территорий в прошлом году после серии дипломатических и военных переговоров.



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