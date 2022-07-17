Овсяно-молочный: новый тренд окрашивания волос на лето, который заменит платиновый блонд

Летом на улицах городов в России можно видеть огромное количество девушек-блондинок. И это не удивительно. Блонд всегда считался летним оттенком, воплощающим в себе само солнце. Модным в текущем сезоне может считаться практически любой светлый оттенок волос. Но настоящим хитом теплого сезона 2022 года, взамен платиновому прошлых лет, стал овсяной молочный блонд. Такой цвет волос как нельзя лучше вписывается в уютную расслабляющую и солнечную атмосферу лета.

Что за цвет

Овсяной молочный блонд — это мягкий, нежный нейтральный цвет. Выглядят волосы, окрашенные подобным образом, очень естественно. Состоит овсяной молочный блонд сразу из нескольких оттенков. Один из них — пепельный. Другие — более светлые. Чтобы создать овсяной блонд, мастер должен сочетать оттенки таким образом, чтобы волосы смотрелись максимально естественно, так, как будто они осветлены самим солнцем.

Правило, которое следует соблюдать при окрашивании

В моде в этом сезоне практически любые варианты блонда, в том числе и теплых оттенков. В некоторых случаях допускается даже наличие не слишком яркой желтизны в волосах. Однако, что касается овсяного молочного блонда, хотя теплые оттенки в нем присутствуют, они ни в коем случае не должны быть яркими.

От желтизны в таких волосах обязательно нужно избавляться. По словам стилистов, молочный овсяной цвет нельзя отнести ни к холодным, ни к теплым оттенкам. Мастер должен создать именно нейтральный мягкий и нежный цвет.

Как ухаживать за волосами: мытье головы

Как и за любым другим оттенком блонда, за овсяным молочным требуется тщательный уход. При осветлении, в том числе и в технике балаяж, идеально подходящей для создания этого цвета, волосы повреждаются сильнее, чем при окрашивании любым другим цветом. Соответственно, волосы требуют восстановления и особого внимания.

Шампуни для осветленных локонов больше всего подходят безсульфатные. После мытья головы волосы блонд, в том числе и овсяной, не рекомендуется слишком сильно тереть полотенцем. Голову нужно промакивать аккуратными движениями.

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То же самое касается расчесывания. Проводить эту процедуру нужно аккуратно и осторожно. Использовать для расчесывания осветленных волос рекомендуется мягкую массажку.

Пользоваться феном и не слишком сильно разогретой плойкой на осветленных волосах допускается. Но при этом рекомендуется наносить на голову специальные термозащитные средства.

Борьба с сухостью и красота волос

Искусственный блонд, даже если волосы были окрашены с использованием самых дорогих и современных средств, можно назвать синонимом сухих волос.

После мытья головы женщинам, выбравшим овсяной молочный оттенок, крайне рекомендуется пользоваться кондиционером. С таким средством волосы будут смотреться гораздо более здоровыми и естественными.

Также для устранения сухости и придания блеска осветленным волосам блондинкам рекомендуется использовать несмываемые средства для волос. Это могут быть какие-то специальные кремы или масла. Можно также сходить в салон и для защиты и восстановления волос сделать, к примеру, такие процедуры, как экранирование, ламинирование и кератиновое восстановление.