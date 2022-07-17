 

Бахрома и полоски. Тренды, которые были замечены на Неделе моды в Париже

17.07.2022, 11:19, Разное
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По мере того, как Месяц моды подходил к концу, наступила очередь Парижа демонстрировать примеры уличного стиля, и, как обычно, Город огней не разочаровал, предлагая нам достойные и стильные образы, а также одни из самых красивых фонов и исторических декораций для показа. В статье вы найдете тренды, которые были замечены на Неделе моды в Париже.

Что дизайнеры предлагают нашему вниманию в этом сезоне

Прежде всего яркие оттенки зеленого и неоново-желтого, контрастные принты и цепляющие взгляд окантовки. Такие необычные детали мгновенно украсят ваш гардероб.

Приверженцам минимализма не стоит волноваться, так как дизайнеры позаботились и о них, обеспечив их большим количеством вариантов образов в безупречном пошиве и нейтральных тонах. В частности, стоит отметить макси-юбки с четкими линиями и кожаные пальто в стиле 90-х, которые были в изобилии на улицах Парижа.

Шесть трендов уличного стиля

Правильно соединив в одном образе полоску и цветочный принт, вы получите яркий, броский и уникальный аутфит, подходящий как для встречи с друзьями, так и для работы в офисе.

Одним из главных трендов этого сезона являются аксессуары в стиле Дикого Запада, поэтому смело дополняйте свой образ ковбойскими сапогами и шляпами, шейными платками и коровьим принтом.

В этом сезоне на улицах Парижа не было недостатка в бахроме: кисточки украшали все, от платьев до жакетов. Такой элемент дизайна добавит динамики вашему образу, делая его максимально стильным и эффектным.

Тренд на неон – главная модная тенденция этого года, способная добавить вашей повседневной жизни немного ярких красок. Чтобы образ выглядел гармонично и интересно, сочетать неоновые вещи следует с предметами гардероба спокойных оттенков.

В этом году макси-юбка слегка расклешенного силуэта или простого прямого кроя без лишних деталей станет одним из фаворитов сезона. Этот спокойный и даже минималистичный тренд понравится тем, кто предпочитает лаконичные модели.

Трендовым цветом этого сезона является насыщенный зеленый и его оттенки. Выбирая одежду такого тона, вы получите свежий, яркий и эффектный образ, способный подчеркнуть особенности вашей внешности и выразить индивидуальность.



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