 

Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, объявил о конце доминирования Запада

16.07.2022, 22:45, Разное
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Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, заявил о прекращении доминирования Запада. Об этом рассказал боснийский портал Index HR.
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил в Фонде Дитчли и связал изменения в мире с ситуацией в Украине, а также с ростом влияния Китая как второй мировой державы.

Блэр заявил, что Западу придется увеличить свои военные бюджеты и наладить отношения с развивающимися странами. Блэр пояснил, что хотя Китай, возможно, не сможет в ближайшее время свергнуть Тайвань силой, Запад не должен основывать свои политические решения на предположении, что такое произойдет.

Блэр сказал: “И даже если не принимать во внимание Тайвань, правда в том, что Китай при Си Цзиньпине борется за влияние и делает это агрессивно”.

Блэр также уверен, что Китай переживет величайший геополитический сдвиг этого века.



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