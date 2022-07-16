Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, объявил о конце доминирования Запада

Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, заявил о прекращении доминирования Запада. Об этом рассказал боснийский портал Index HR.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил в Фонде Дитчли и связал изменения в мире с ситуацией в Украине, а также с ростом влияния Китая как второй мировой державы.

Блэр заявил, что Западу придется увеличить свои военные бюджеты и наладить отношения с развивающимися странами. Блэр пояснил, что хотя Китай, возможно, не сможет в ближайшее время свергнуть Тайвань силой, Запад не должен основывать свои политические решения на предположении, что такое произойдет.

Блэр сказал: “И даже если не принимать во внимание Тайвань, правда в том, что Китай при Си Цзиньпине борется за влияние и делает это агрессивно”.

Блэр также уверен, что Китай переживет величайший геополитический сдвиг этого века.