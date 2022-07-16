Новые лица на эстраде – Личное мнение

Главная претензия любителей музыки к эстраде в том, что за долгие годы зрителю надоели одни и те же лица.

Ну сколько можно?!



Фото: Соцсети

Что ж, сами нарвались — я так считаю. Совсем скоро запишет свой трек Макеев, а песня футболиста Тарасова с женой уже готова.

«Выходим в космос прям из нашей спальни», — нашёптывает Тарасов. Ты моя бриллиант в сто карат, совмещая мужской и женский род продолжает футболист, я готов отдать тебе миллиард.

Что тут скажешь?

Миллиард — это, конечно, здорово. Моя бриллиант в таком случае может быть спокойна, если деньги и в самом деле есть. И сама — бриллиант, и миллиард, если что — в наличии.

Бери деньги, Костенко, пока Тарасов готов их отдать.

Не знаю, будет ли рад придирчивый любитель музыки такой ротацией в поющей тусовке, но эта песня ничем не хуже творчества Бузовой. Более того, после прослушивания куска композиции, я даже засомневалась, кто из бывших Тарабузиков лучше.

Ольга? Дмитрий? Или всё-таки Ольга? В общем, если бывшие супруги соединятся в дуэте, нашим барабанным перепонкам мало не покажется.

ВИА Тарабузики и Роман Мальков с мамой-женой — вот на такой концерт я бы сходила. Или — нет. Подожду, пожалуй, когда запоёт Курбан Омаров.

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