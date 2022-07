Стало известно, как свет влияет на настроение и самочувствие человека

Специалисты из Брауновского университета обнаружили нейроны, активность которых зависит от силы освещения. Благодаря этому было выяснено, что интенсивность света влияет на эмоциональное состояние человека. Подробности ученые опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Science.

Был проведен эксперимент с участием 20 человек. Им провели МРТ мозга при разном освещении, но в специальных очках, рассеивающих лучи. Это затрудняло распознавание формы предметов и цветов. Оказывается, интенсивность светового потока влияет на активность нервных клеток в 26 областях коры головного мозга.

Сильный свет снижал активность префронтальной коры, поэтому настроение человека ухудшалось, когнитивные способности снижались, а эмоциональное состояние менялось не в лучшую сторону.