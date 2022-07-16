Арестович: «Релокация украинского правительства в Канаду послужит цели укрепления государства»

Помощник президента Украины Алексей Арестович развеял опасения журналистов о том, что в случае экстракшна украинского правительства в Канаду власть Киева над страной может ослабнуть.

По его словам, релоцированные чиновники смогут ещё более эффективно управлять государством.

В качестве примеров успешной работы правительства за рубежом Арестович привёл администрацию Беларуси под руководством Светланы Тихановской и офис президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Оба этих политика успешно осуществляют руководство своими странами несмотря на то, что физически находятся за их пределами. Арестович отметил, что для того, чтобы править Украиной, достаточно иметь высокоскоростной интернет. Для этих целей правительство может использовать опыт ВСУ, Генштаб которых давно и успешно обменивается сообщениями с командующими отдельных подразделений через соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и файлообменник Skype.

– Мы и так бьём орков [военнослужащих ВС РФ], а представьте, насколько сильнее и эффективнее мы станем, если будем руководить из Канады – то есть печатать приказы на настоящих канадских клавиатурах, звонить по настоящим канадским гарнитурам, выступать на настоящих канадских телеканалах. Такого уровня технологий у противников нет. Кремль больше всего боится экстракшна нашего правительства в Оттаву, поскольку тогда у него точно не будет никакой возможности влиять на ситуацию на Украине, – рассказал Арестович.

По словам помощника президента, в ближайшее время релокация правительства не планируется, однако всё готово к её осуществлению в любой момент.

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