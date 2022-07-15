 

“У каждого бывает”: Вайкуле подтвердила плачевное положение после новости о раке

15.07.2022, 17:04, Разное
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В последние годы певица Лайма Вайкуле живет в Латвии. О ней мало слышно, концертов в России она не дает. Периодически всплывают новости о состоянии ее здоровья. На днях писали, что Алла Пугачева якобы прилетела к Лайме Вайкуле, чтобы оказать поддержку.

Несколько лет назад у исполнительницы хита “Я вышла на Пиккадилли” якобы нашли онкологическое заболевание, но качественное лечение за рубежом помогло ей уйти в ремиссию. Теперь же артистка якобы вновь борется за свою жизнь. Официально эта информация не подтверждена, сама артистка тоже ее не комментирует. Однако она рассказала о другом положении дел – как выяснилось, у нее, как и у всех артистов, плохо с деньгами в последнее время.

Компания Лаймы Вайкуле должна стране более пяти тысяч евро. Супруг певицы Андрей Латковский и вовсе рассказал, что звезда может быть не в курсе всех дел, ведь деньгами заведует другой человек.

Накануне Лайма Вайкуле дала интервью латвийским СМИ, в котором фактически подтвердила плачевное положение.

“Да, я сама не всегда в курсе, сколько кому должна и кто должен мне. Для этого есть специалисты, которые ведут мои финансовые дела. Да, у каждого бизнеса бывают взлеты и падения. Как могли идти дела у артистов в эти три года вынужденной безработицы?”, – пожаловалась Вайкуле.



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