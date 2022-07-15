 

Пострадавшим от наводнения в Якутии помогают студенты

15.07.2022, 16:10, Разное
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Для оказания помощи пострадавшим от наводнения в Верхоянский отправились волонтеры. Об этом в пятницу журналистам рассказали в региональном правительстве.
“В Верхоянск направлены 20 бойцов Якутского регионального отделения Российских студенческих отрядов и Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. По данным пресс-службы, молодые люди будут помогать местным жителям в восстановлении жилого фонда и социальных объектов в селах Томтор и Суордах.”

Общественная палата Якутии, Верхоянское районное землячество и другие структуры объявили о сборе гуманитарной помощи от жителей республики. Общее количество собранной гуманитарной помощи составило более 10 тонн. Более 10 тонн гуманитарной помощи – продукты питания, вода и предметы первой необходимости – было отправлено жителям районов, подверженных наводнению.

Ожидается, что более 400 детей будут приняты в летние лагеря республики из населенных пунктов, пострадавших от наводнения. “Мы начали принимать детей в июле 12 года для отдыха и оздоровления в центре “Сосновый бор”. В настоящее время там проживают 196 детей”. Заместитель министра образования и науки Якутии Владимир Тихонов заявил, что мы готовы принять более 440 детей. Мы предоставляем транспорт и сопровождение, а также пятиразовое питание. Он сообщил, что 50 детей будут посещать Всероссийский детский центр “Орленок”.

Глава Якутии Айсен Николаев объявил чрезвычайное положение в Верхоянском и Кобяйском улусах, пострадавших от последствий дождевых паводков. Всего из затопленных населенных пунктов было эвакуировано более 500 человек.



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