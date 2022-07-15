Скандалы: Засекреченное восхождение Мантурова

Раскрылась подоплека экстренного заседания Годумы

На внеочередном заседании 15 июля Госдума проголосует за то, чтобы министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал ещё и вице-премьером. Ради этого, собственно, и созывали депутатов уже после окончания весенней сессии: включенные дополнительно в повестку полтора десятка законопроектов экстренными не являются. Одна из внесенных в Конституцию в 2020 году поправок наделила Госдуму новым полномочием: теперь через утверждение депутатами должны проходить не только глава правительства, но и вице-премьеры, и часть министров. После того, как Госдума даст «добро», назначение оформляет своими указами президент.

Логично было бы предположить, что сначала премьер, который предлагает Госдуме конкретные кандидатуры на должность вице-премьеров или министров, принимает решение, согласовав его с президентом. Потом на Охотный ряд приходит письмо-представление, и лишь после этого спикер созывает палату на внеочередное заседание, если сессия уже закончилась.

Но на сей раз всё было в стиле спецоперации: вечером в воскресенье спикер Вячеслав Володин объявил, что в понедельник собирается внеплановый Совет Думы, который назначит внеочередное заседание на 15 июля.

Если учесть, что у депутатов всего за четыре дня до этого начались региональные недели, которые должны были плавно перетечь в летние каникулы, всё выглядело странно и многих не на шутку встревожило. Тем более что объяснений, дающих исчерпывающий ответ на вопрос «зачем собирают?» дано не было. Сам спикер сообщил, что «планируется рассмотреть инициативы по поддержке граждан и экономики», но в думском законодательном портфеле ничего такого, что требовало бы немедленного принятия, не имелось.

Но днем 12 июля получили подтверждение слухи о возможных «кадровых решениях», ради которых и потребовалось срочно созывать Думу: президент подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, а премьер прислал на Охотный ряд письмо с просьбой сделать вице-премьером министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Можно ли было подождать с утверждением до осени?

Нет, нельзя: федеральный конституционный закон «О правительстве РФ» предписывает парламенту выполнить свои конституционные обязанности в течение недели…

По думской традиции, соискатели высоких должностей перед обсуждением в зале заседаний встречаются с фракциями и профильными комитетами. Когда осенью 2020 года этот ритуал проходили будущий «энергетический» вице-премьер Александр Новак и сразу пять будущих глав министерств — транспорта, природных ресурсов и экологии, энергетики, строительства и ЖКХ, развития Дальнего Востока и Арктики, — встречи кандидатов с депутатами в рамках комитетов проходили в открытом для прессы режиме и транслировались на думском сайте. Сейчас всё иначе.

12 июля вечером г-н Мантуров в закрытом режиме встречался с руководством Думы и лидерами фракций. Его общение с фракциями «СР», ЛДПР и «Новые люди» 13 и 14 июля проходило без участия прессы.

Утром 15 июля его ждут на президиуме фракции «ЕР» и во фракции КПРФ. Профильный комитет, по промышленности и торговле, по просьбе почти вице-премьера тоже общался с ним в закрытом режиме: теле- и фотожурналистов пустили лишь для протокольной съемки…

Процедура утверждения на заседании описана в думском регламенте. Денис Мантуров должен представить «программу основных направлений деятельности», которые он будет координировать на новой должности, а потом ответить на вопросы депутатов. Затем все фракции выскажут свою позицию, объясняя, почему поддерживают или не поддерживают его кандидатуру.

На заседании правительства в четверг Михаил Мишустин сказал, что задача, стоящая перед отечественной промышленностью и новым вице-премьером — не только удержать объемы выпуска продукции, но и поскорее обеспечить переход на собственное производство необходимых для страны товаров. «Сейчас в условиях беспрецедентных санкций требуется высокая скорость принятия решений и их дальнейшая реализация. Ведь отрасли подвержены влиянию различных ограничений и запретов, и нужно максимально гибко реагировать на текущую динамику», — заявил премьер.

Стоит заметить, что после начала военной спецоперации на Украине и введения против России масштабных санкций именно по поводу достигнутых за последние годы успехов в импортозамещении депутаты из разных фракций иногда высказывались весьма резко. Но сомнений в том, что г-н Мантуров будет утвержден, нет.

В повестке пленарного заседания ещё около полутора десятков законопроектов. Часть из них депутаты примут только в первом чтении, второе и третье перенесут на осень. Точно будет принят во всех трех чтениях как минимум один — его внесли в начале недели депутаты из всех фракций: ветеранами боевых действий признают сотрудников ФСБ, «выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ», а также «в ходе вооруженных провокаций на государственной границе» и приграничных территориях регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции (Курской и Белгородской областей в том числе).

Совет Федерации собираться не будет: как сообщил в ночь на 14 июля спикер Госдумы, ни один из внесенных в повестку законопроектов не является обязательным для рассмотрения сенаторами, все они могут быть отправлены прямиком на подпись к президенту.

Марина Озерова

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”