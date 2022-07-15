 

Московские производители увеличили выпуск мясной продукции

15.07.2022, 15:40, Разное
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Он отметил, что в городе работает 24 предприятия мясной отрасли, выпускающие колбасы, сосиски, полуфабрикаты и другую продукцию. По его словам, объем производства этих предприятий стабильно растет.

“За пять месяцев столичные промышленники выпустили на 6,7% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. При этом они поставили заказчикам товары на 49,8 миллиарда рублей, что на 15,4% превышает результат за январь — май 2021 года”, – уточнил заммэра.

С января по май выпущено 112 тысяч тонн колбас, включая 50 тысяч тонн копченых и свыше 60 тысяч тонн вареных и фаршированных изделий, сообщил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Статус промышленного комплекса имеют три московских предприятия мясной отрасли. Это дает им дополнительные льготы: вместо 17% для них действует региональная часть налога на прибыль в размере 13,5%, земельный налог снижен на 80%, а имущественный – в два раза.

Напомним, что в 2021 году объем промышленного производства в Москве вырос на 30%. Выпуск пищевой продукции увеличился более чем на 14%.

Предприятия Москвы стали производить больше лаков, красок и материалов для нанесения покрытий. Выпуск лекарств и медицинских расходных материалов с января по ноябрь 2021 года увеличился на 32,6%.



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